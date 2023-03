The Last of Us Parte 1 su PC, al via il preload: ecco i requisiti minimi e consigliati

Tra le uscite più attese del mese di marzo, la versione PC di The Last of Us: Parte I è ormai prossima al debutto, con Ellie e Joel che supereranno infine i confini dell'ecosistema Sony.

Esordito in epoca PlayStation 3 e successivamente tramutatosi in un classico videoludico istantaneo anche su PlayStation 4 e PlayStation 5, l'opera Naughty Dog sarà disponibile su PC a partire da domani, martedì 28 marzo 2023. A poche ore dal lancio del porting, gli utenti Steam che hanno pre-acquistato il titolo possono già procedere con il preload. Con un peso di circa 75 GB, The Last of Us: Parte I può dunque essere installato in anticipo, in attesa dell'orario di sblocco, che dovrebbe coincidere all'incirca con le ore 16:00 del fuso orario italiano.



Per poter vivere il viaggio di Ellie e Joel su PC, gli utenti Steam o Epic Games Store non dovranno disporre di configurazioni hardware eccessivamente esose. A tal proposito, di seguito vi riportiamo i dettagli relativi ai requisiti PC di The Last of Us: Parte I.



Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10;

Processore: AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4770K;

Memoria: 16 GB di RAM;

Scheda video: AMD Radeon RX 470 (4 GB), AMD Radeon RX 6500 XT (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), NVIDIA GeForce 1050 Ti (4 GB);

Memoria: 100 GB di spazio disponibile;

Note aggiuntive: SSD consigliato;

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10;

Processore: AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i7-8700;

Memoria: 16 GB di RAM;

Scheda video: AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB), AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB);

Memoria: 100 GB di spazio disponibile;

Note aggiuntive: SSD consigliato;

Dopo lo straordinario rilancio di The Last of Us trainato dal remake dell'opera e dalla serie TV HBO, è tempo per un nuovo pubblico di scoprire l'intenso viaggio confezionato da Naughty Dog.