The Last of Us Parte 1 su PC: problemi risolti con la Patch 1.0.2? Il confronto con PS5

La nuova video analisi dello youtuber ElAnalistaDeBits si focalizza sui problemi di The Last of Us Parte 1 su PC: il creatore di contenuti ha testato le prestazioni e la grafica del porting del kolossal post-apocalittico di Naughty Dog dopo la Patch 1.0.2 mettendole a confronto con la versione PS5.

I test condotti dall'ormai celebre youtuber si concentrano proprio sulle performance offerte dalla trasposizione PC dell'avventura di Joel ed Ellie, mettendo a confronto l'esperienza grafica e ludica proposta dalla versione attualizzata per PlayStation 5 con la build 1.0.2 approdata di recente su PC e Steam Deck.

Nonostante alcune migliorie nelle animazioni, nella gestione della memoria video, nella compilazione degli shader e nei tempi di caricamento, le prestazioni generali di TLOU su PC continuano ad essere quantomeno 'spinose', specie considerando il lungo lavoro di ottimizzazione che attende il titolo per smussare gli angoli vivi dei requisiti che, di recente, il team di Digital Foundry ha definito come esageratamente elevati. Da qui i compromessi anche pesanti con le impostazioni grafiche a cui gli utenti devono scendere per fruire al meglio il titolo, e questo a prescindere dalla potenza computazionale del proprio PC gaming d'elezione.

Per un ulteriore approfondimento, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra analisi a firma di Alberto Lala sui problemi della versione PC di The Last of Us Parte 1.