The Last of Us Parte 1 su PC: sblocco del framerate, speedrun e Permadeath in video

Dopo aver elencato le funzioni di accessibilità di The Last of Us Parte 1 su PC, Naughty Dog e gli studi Iron Galaxy mostrano in video le caratteristiche aggiuntive del porting PC dell'odissea post-apocalittica di Joel ed Ellie.

Il filmato datoci in pasto dal team PlayStation passa in rassegna le opzioni accessibili su PC per trarre il massimo dall'esperienza di gioco offerta dall'avventura culto di Neil Druckmann. Nel trailer vengono citate le funzionalità per sbloccare il framerate e gli interventi compiuti da Iron Galaxy per garantire il supporto all'upscaler 'intelligente' AMD FSR 2.

Scorrendo le scene della nuova clip troviamo anche i passaggi che confermano l'inclusione della modalità Permadeath e delle sfide Speedrun, perfette per testare le proprie capacità contro gli Infetti nel corso di uno streaming.

A queste, andranno ad aggiungersi anche le funzioni di accessibilità già svelate da Sony come i parametri per aumentare la visibilità di nemici, consumabili, oggetti dell'ambientazione e indicatori di direzione per avanzare nei livelli. Il nuovo video ci ricorda infine che il lancio di The Last of Us Parte 1 su PC era e continua ad essere previsto per il 28 marzo. Nel caso ve lo foste perso, su queste pagine trovate un approfondimento su specifiche e funzioni inedite di The Last of Us Parte 1 su PC.