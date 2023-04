The Last of Us Parte 1 su PC: nuovo update e driver Nvidia, ecco tutte le migliorie

Nel corso della serata è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per la versione PC di The Last of Us Parte 1, i cui difetti dovrebbero essere parzialmente risolti.

Il sito ufficiale dell'assistenza di Naughty Dog ha accolto il changelog dell'hotfix che porta il gioco alla versione 1.0.1.7 e ne modifica alcuni aspetti per offrire un'esperienza di gioco meno problematica. Il primo fix riguarda l'utilizzo dei controller Xbox, i cui stick analogici non venivano correttamente rilevati durante le fasi di movimento per brevi finestre temporali. Altra correzione coinvolge il reset delle impostazioni grafiche nell'apposito menu, che talvolta non ripristinava correttamente le opzioni e causava problemi.

In merito alle prestazioni, il gioco dovrebbe ora presentare meno oscillazioni nel framerate durante l'uso dell'interfaccia avanzata che mostra tutti i dettagli sulle performance (framerate, utilizzo della CPU e così via). Dovrebbero inoltre essere corretti i crash che i verificavano premendo Alt + Invio oppure nel passaggio dal filmato finale ai titoli di coda. Sembrerebbe inoltre che sia stato risolto un errore al lancio che impediva ad alcuni utenti di avviare correttamente The Last of Us Parte 1 su PC. Gli sviluppatori hanno infine implementato un crash report log, ovvero un sistema che invierà informazioni sui problemi, così che si possa realizzare un fix nel minor tempo possibile.

Come se non bastasse, Nvidia ha pubblicato i driver per le sue schede video, che si aggiornano così alla versione 531.58. Questo pacchetto, indirizzato principalmente ai possessori delle GPU della serie 3000, dovrebbe ridurre in maniera sensibile i problemi di crash randomici che si verificano durante il gioco. In ogni caso, Naughty Dog consiglia di procedere con l'installazione a prescindere dal tipo di scheda Nvidia presente nel PC. Stando al changelog pubblicato dal produttore hardware, i nuovi driver dovrebbero sistemare anche un problema legato all'FXAA di Resident Evil 4 Remake.

