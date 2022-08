The Last of Us Parte 1: perché non esce su PS4 ed è a prezzo pieno? Risponde Naughty Dog

In occasione dell’uscita del remake di The Last of Us (avete già letto la recensione di The Last of Us Parte 1 per PS5?) abbiamo intervistato Naughty Dog in esclusiva italiana, ponendo anche una domanda sulla natura next-gen della produzione e sulla scelta di vendere il gioco a prezzo pieno.

Perché The Last of Us Parte 1 non esce su PS4 e come mai si è deciso di pubblicare il gioco a prezzo pieno? Una scelta quest'ultima che ha generato accese discussioni. Ecco la risposta di Matthew Gallant:

Volevamo che questo gioco fosse bellissimo da vedere al massimo del suo potenziale. Sfruttare al meglio il nostro engine, realizzare la migliore cornice visiva possibile. Sin dal principio il gioco è stato pensato per essere una produzione dell'attuale generazione, che potesse trarre il meglio dalla console sul piano visivo e del gameplay. The Last of Us Parte 1 è per noi un'esperienza totalmente degna di PlayStation 5. E credo che questa motivazione possa rispondere ad entrambe le tue domande. Questo è ciò che è The Last of Us Parte 1: sin dalle sue fondamenta è un gioco PS5.

Per saperne di più vi rimandiamo all'intervista a Naughty Dog in esclusiva italiana ricordandovi che The Last of Us Parte 1 esce il 2 settembre su PlayStation 5, in seguito anche su PC.