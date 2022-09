The Last of Us Parte 1: perché non ci sono le schivate? La risposta è nel nuovo trailer

Avete iniziato a giocare il nuovo The Last of Us Parte 1 su PlayStation 5 e vi state chiedendo i motivi per i quali non è stato implementato un sistema di schivata? Sappiate allora che nell'ultimo trailer gli sviluppatori hanno spiegato il perché di questa particolare scelta.

Con l'arrivo del remake di The Last of Us, molti giocatori erano convinti che gli sviluppatori volessero aggiornarne il combat system introducendo una meccanica vista nel secondo capitolo, ovvero la schivata. A differenza di The Last of Us Parte 2, il protagonista del primo episodio della serie Naughty Dog non è in grado di effettuare un'agile schivata e ciò rende tutto più complicato quando in giro ci sono i Clicker, gli infetti che con una presa possono uccidere all'istante. Ma per quale motivo non sono state apportate modifiche da questo punto di vista? La risposta degli sviluppatori è semplice: per non alterare l'esperienza di gioco. Se avessero dotato Joel di una schivata, infatti, i momenti che prevedono la presenza dei Clicker avrebbero avuto un sapore diverso e la tensione che si respira in tali sequenze non sarebbe stata la stessa a causa della possibilità di evadere dalle loro prese mortali.

Prima di lasciarvi al trailer con il commento degli sviluppatori, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di The Last of Us Parte 1 a cura di Giuseppe Arace.