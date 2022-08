The Last of Us Parte 1: i pericoli della città di Bill in un video gameplay di 7 minuti

Non bastasse il video sui cambiamenti di TLOU Parte 1, Naughty Dog ci reimmerge nelle atmosfere post-apocalittiche di The Last of Us mostrandoci ben sette minuti di scene di gameplay sui pericoli affrontati da Joel ed Ellie esplorando la città di Bill.

La ricca sequenza ingame propostaci dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios è la perfetta cartina tornasole degli interventi compiuti da Naughty Dog per attualizzare e ricostruire l'esperienza di gioco del capolavoro originario lanciato nell'ormai lontano giugno del 2013 su PS3.

Dall'adozione della tecnologia Motion Matching per le animazioni all'aumentato numero di nemici controllati in contemporanea dall'IA, il video ci offre una veloce panoramica delle novità ludiche e prettamente contenutistiche del kolossal in arrivo il 2 settembre su PlayStation 5 e successivamente su PC.

Prima di lasciarvi alla nuova sequenza ingame ambientata nella (un tempo) ridente cittadina di Bill (lo trovate in calce alla notizia), vi consigliamo di dare un'occhiata a questo approfondimento che illustra tutte le migliorie apportate da Naughty Dog su combattimento, animazioni, audio e grafica di TLOU Parte 1 in vista dell'imminente ritorno di The Last of Us su PS5 e del suo successivo debutto su PC.