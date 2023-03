The Last of Us Parte 1 è pessimo su PC, Naughty Dog al lavoro per risolvere i problemi

Il debutto del remake di The Last of Us su PC è stato piuttosto problematico: The Last of Us Parte 1 è bersagliato di recensioni negative su Steam a causa del pessimo stato del porting, i crash sono estremamente frequenti e vari problemi tecnici impediscono di godersi al meglio l'avventura di Joel ed Ellie.

Al momento il gioco ha una valutazione "perlopiù negativa" su Steam, Naughty Dog dal canto suo ha dichiarato di essere al corrente della situazione, lo studio sta valutando i feedback dei giocatori e al tempo stesso sta lavorando per risolvere i problemi tecnici, aggiornamenti e patch sono in dirittura di arrivo anche se non sono state fornite tempistiche a riguardo.

Dai problemi di stutter con la telecamera ai crash continui, fino a rallentamenti inspiegabili e glitch grafici, The Last of Us Parte 1 sembra attualmente pieno di problemi su PC e Steam Deck, la speranza è che Naughty Dog e Iron Galaxy (studio responsabile del porting) possano risolvere buona parte dei bug in breve tempo.

Naughty Dog vuole continuare a sviluppare giochi per PC e anche lo spin-off multiplayer di The Last of Us potrebbe essere in dirittura d'arrivo su Windows, è chiaro però che il team dovrà necessariamente migliorare il controllo qualità legato ai porting e alle versioni PC dei propri titoli.