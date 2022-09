The Last of Us Parte 1 per PlayStation 5: come affrontare i Bloater

Il quarto stadio evolutivo dell’infezione da Cordyceps che fa da sfondo a The Last of Us Parte I è il più pericoloso fra quelli presenti nel gioco. Il risultato di tale corruzione è il temibile Bloater, un mostro imponente munito di corazza e capace di attaccare dalla lunga distanza. In questa guida vi spiegheremo come affrontarlo al meglio.

Il fuoco è vostro amico

Malgrado si distinguano per essere i più resistenti fra tutti gli infetti di The Last of Us Parte 1, anche i Bloater risultano molto vulnerabili alle fiamme. Oltre a stordirli per qualche secondo, permettendovi così di riposizionarvi in modo sicuro, incendiarli fa sì che le loro protezioni vengano meno lasciando scoperti i punti deboli sparsi sul loro corpo.

Mirate ai punti scoperti

Una volta ingaggiato il Bloater con una Molotov (ecco come creare e potenziare le Molotov in The Last of Us Parte I) o un lanciafiamme, impugnate la vostra arma con la maggior potenza di fuoco e sparategli sulle parti del corpo ormai sprovviste di corazza. Nel caso ve lo steste chiedendo, sia il fucile che la pistola da caccia sono due ottime opzioni per farlo.

Mantenete le distanze

Malgrado i Bloater possano prendervi di mira lanciandovi le proprie spore, assicuratevi di non ritrovarvi mai a pochi passi da loro. Anche se intontite dal fuoco, infatti, queste creature possono afferrarvi ed eliminarvi in un istante. Cercate quindi di sfruttare le coperture offerte dall’ambiente circostante per ripararvi e mantenere una distanza di sicurezza.

La combinazione più efficace

Oltre alla già citata Molotov, un altro strumento efficace per abbattere i Bloater è la cosiddetta Bomba a chiodi. Quest’arma viene consegnata ai giocatori durante il capitolo in cui si incontra Bill, all’interno della stessa chiesa in cui si riceve il fucile a pompa. Dopo aver incendiato il vostro bersaglio, un paio di queste trappole ben piazzate dovrebbero essere sufficienti a liberarvi di lui.

Valutate la fuga

A esclusione di poche eccezioni, The Last of Us Parte I non obbliga i giocatori ad affrontare i Bloater. Per questo motivo, tenendo conto delle molte risorse necessarie ad abbatterne uno, scegliere di aggirarli senza farsi notare è spesso l’opzione migliore. Essendo ciechi come i Clicker, il nostro consiglio è di sfruttare oggetti come bottiglie e mattoni per distrarli attirandoli ovunque vogliate.