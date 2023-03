The Last of Us Parte 1, è polemica per i requisiti su PC: serve una GPU troppo costosa

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, sono da poco stati svelati ufficialmente i requisiti minimi e consigliati di The Last of Us Parte 1 in versione PC. A distanza di qualche ora dall'annuncio però, sono già arrivate le prime polemiche per via delle richieste, considerate eccessive da molti utenti.

Ad aver scatenato i giocatori intenzionati a godersi l'avventura di Joel ed Ellie sul loro PC sono in particolare i requisiti consigliati, visto che il team di sviluppo prevede che solo una Nvidia GeForce RTX 4080 possa gestire The Last of Us Parte 1 nel migliore dei modi. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di una scheda video di ultima generazione il cui costo si aggira sui 1.200 dollari e, come potete facilmente intuire, si tratta di un pezzo di hardware che solo in pochi possono permettersi.

La presenza di una GPU di questo tipo nella tabella dei requisiti raccomandati è, sempre secondo gli utenti, indice che il titolo potrebbe essere l'ennesima produzione che gode di scarsa ottimizzazione, la quale viene quindi compensata con richieste particolarmente esose in termini hardware.

In attesa di scoprire come girerà il titolo su PC, vi ricordiamo che i preorder di The Last of Us Parte 1 sono stati aperti su PC e tale versione costa meno che su PS5.