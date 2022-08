The Last of Us Parte 1: il porto di Boston risplende nel video confronto tra PS4 e PS5

Dopo il video del fienile di TLOU Parte 1 e la clip sull'importanza del motion capture, Naughty Dog dedica l'ultimo video ingame della riedizione PS5 di The Last of Us ai cambiamenti apportati al porto di Boston.

Il breve filmato confezionato dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios ci riporta idealmente nella dimensione post-apocalittica di The Last of Us per farci ammirare le modifiche che hanno interessato l'area delle banchine e del porto di Boston, una delle tante regioni esplorabili dai suoi emuli nel viaggio intrapreso insieme ad Ellie.

Quanto al resto, grazie ai frequenti interventi di Naughty Dog sappiamo già che nella versione attualizzata di TLOU godremo dell'implementazione del Motion Matching per le animazioni e di tante altre migliorie che interesseranno il comparto grafico e il sistema di illuminazione, come pure le meccaniche di gameplay, l'IA nemica e il comportamento dei proiettili.



Prima di lasciarvi al nuovo video, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 è atteso al lancio per il sempre più prossimo 2 settembre su PlayStation 5, con approdo successivo su PC in una data che deve essere ancora annunciata: qualora ve lo foste perso, qui trovate uno speciale su TLOU Parte 1 tra grafica IA e gameplay.