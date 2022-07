The Last of Us Parte 1 su PS5: ecco come saranno la grafica, l'IA e il gameplay

Abbiamo preso spunto dall'ultimo approfondimento di Naughty Dog sulle novità grafiche e ludiche di The Last of Us Parte 1 per realizzare un video speciale con tutte le novità snocciolate dagli sviluppatori di questa riedizione current-gen del capolavoro post-apocalittico.

L'ultima iterazione dell'odissea vissuta da Joel ed Ellie non offrirà solamente delle opzioni di accessibilità aggiuntive ma anche un comparto grafico sensibilmente rifinito: per dirla come i ragazzi di Naughty Dog, la grafica del nuovo TLOU "non sarà differente, ma estremamente migliore".

In quest'ottica rientrano tutti gli interventi promessi dagli sviluppatori sul fronte del gameplay: all'immancabile supporto al DualSense in The Last of Us Parte 1 s'aggiungeranno ad esempio delle modifiche al sistema di combattimento e all'IA, tanto dei nemici quanto dei protagonisti. Prendendo spunto dal monumentale lavoro svolto sul secondo capitolo, Naughty Dog conferma inoltre di aver implementato il motion matching, una tecnologia che passa al vaglio in tempo reale le possibili animazioni da utilizzare in base al contesto di gioco e al percorso scelto dagli utenti.

La commercializzazione di The Last of Us Parte 1 è prevista per il 2 settembre su PlayStation 5: la riedizione current-gen del capolavoro di Naughty Dog è destinata ad approdare anche su PC, ma solo in un secondo momento. In attesa di nuovi dettagli da parte della sussidiaria dei PlayStation Studios, vi invitiamo ad approfondire ulteriormente i temi trattati dal nostro ultimo videospeciale leggendo l'articolo di Giuseppe Carrabba su The Last of Us 1 tra grafica IA e gameplay.