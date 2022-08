The Last of Us Parte 1 su PS5: nuovi video leak da Tom Henderson

Dalle colonne del sito eXputer, il noto leaker Tom Henderson ha condiviso delle sequenze ingame inedite di The Last of Us Parte 1, la riedizione attualizzata per PlayStation 5 del kolossal post-apocalittico di Naughty Dog.

Con l'invio delle copie del gioco ai recensori e agli addetti al settore, come confermato anche da Everyeye.it con l'arrivo in redazione di The Last of Us Parte 1, la pubblicazione anticipata di scene di gameplay, spezzoni in cinematica e sequenze ingame era solo questione di tempo.

Pur senza entrare nel merito delle scene mostrate per non mostrare il fianco agli spoiler (e non violare l'NDA), nelle nuove scene che trovate nel link in calce alla notizia è impossibile non notare l'impegno profuso da Naughty Dog nella ricostruzione delle animazioni tramite la tecnologia del Motion Matching e nel miglioramento dei modelli poligonali e delle texture che mappano i volti e gli abiti dei personaggi.

Come sottolineato in queste settimane dagli stessi sviluppatori californiani dei PlayStation Studios, il ritorno di TLOU su PS5 (e PC in un secondo momento) s'accompagnerà anche al rafforzamento delle meccaniche di gameplay e dell'IA nemica, all'aggiunta di tantissime opzioni di accessibilità e ad un aumento generalizzato della qualità grafica che coinvolgerà anche il sistema di illuminazione.

La nostra recensione di The Last of Us Parte 1 sarà online su queste pagine alle ore 17:00 di mercoledì 31 agosto, in anticipo rispetto alla data di lancio del titolo che, lo ricordiamo, è prevista per il 2 settembre su PlayStation 5 e successivamente su PC.