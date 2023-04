The Last of Us Parte 1, PS5 vs PC: il gioco Naughty Dog nel video confronto

Con la recente pubblicazione di una nuova patch per la versione PC di The Last of Us: Parte I, il team di Naughty Dog sta cercando di porre rimedio ai problemi che hanno accompagnato il lancio del porting dell'avventura di Ellie e Joel.

Su PC, il capolavoro videoludico è infatti approdato in condizioni molto differenti rispetto a quanto proposto su console, con glitch, bug e cali di frame rate ad affliggere l'esperienza. Al netto dei problemi di performance, quanto sono diverse le versioni PlayStation 5 e PC di The Last of Us: Parte I? Per rispondere possiamo fare ricorso a un interessante video confronto, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Con il titolo impostato in Fidelity Mode su PS5 e sui parametri più alti possibile su PC, l'estetica dei due mondi non appare eccessivamente differente. Su console, possiamo però osservare una resa migliore del sistema di illuminazione e della qualità delle ombre. D'altra parte, su PC Naughty Dog propone modelli lievemente più dettagliati, così come una resa più realistica di alcuni aspetti dell'ambientazione, come la vegetazione o gli specchi d'acqua. Come già accennato, diverso è invece il discorso sul fronte della performance, con la versione PC che per il momento è ancora interessata da cali di frame e instabilità.



A oggi, Naughty Dog sta lavorando a una seconda patch per The Last of Us: Parte I su PC.