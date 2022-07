The Last of Us Parte 1 per PS5 vs PS4: ecco come è cambiata la grafica

Dopo una lunga settimana che ha messo a dura prova Naughty Dog, la software house ha infine deciso di reagire al fiume di leak con la pubblicazione di un ricco video gameplay di The Last of Us: Parte I.

Con il lungo filmato, il team dei PlayStation Studios ha offerto una ricca selezione di informazioni in merito a quelle che saranno le novità proposte dal rifacimento di The Last of Us. Esordita in origine su PlayStation 3, l'avventura di Ellie e Joel è poi tornata in azione su PlayStation 4, grazie ad un'opera di rimasterizzazione. Ora, con l'avvicinarsi del debutto di The Last of Us: Parte I su PlayStation 5, possiamo scoprire come si è evoluto il gioco nel corso degli anni.

Con il video confronto che trovate in apertura a questa news, in particolare, è possibile osservare nel dettaglio l'entità dei cambiamenti apportati da Naughty Dog al comparto grafico di The Last of Us: Remastered. Su PlayStation 5, le ambientazioni dipingono scenari rinnovati, sia per la quantità di dettagli sia sul fronte del sistema di illuminazione. Importanti cambiamenti anche per il design dei personaggi principali del gioco, in particolare la piccola Ellie.



Per ogni dettaglio, vi lasciamo alla visione del video confronto: lo trovate in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Cosa ve ne pare del risultato ottenuto da Naughty Dog con The Last of Us: Parte I per PlayStation 5?