The Last Of Us Parte 1 Remake per PS5 già in preordine a prezzo scontato

In occasione della Summer Game Fest, Naughty Dog ha annunciato The Last of Us Parte 1 Remake, che arriverà su PS5 il prossimo 2 Settembre 2022. Sul web intanto sono già aperti i preordini per la versione standard.

Su eBay il rivenditore Gamesmovieshop, che ha oltre 8000 feedback con una percentuale di positivi del 99,9%, permette di prenotare il gioco ad un prezzo davvero super se confrontato con quello di listino:

The Last of Us Parte 1 Remake - PS5, preordine: 59,99 Euro

Nella scheda prodotto è indicato che sono disponibili solo 20 unità, e nelle ultime 24 ore (probabilmente subito dopo l'annuncio, ne sono stati venduti 19.

La spedizione è gratuita e garantita in due giorni dalla data di lancio. Il rivenditore come metodo di pagamento accetta PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Il rimborso è possibile in 30 giorni, con l'acquirente che paga le spedizione per la restituzione.