The Last of Us Parte 1: il remake di TLOU è doppiato in italiano?

The Last of Us Parte 1 arriverà il 2 settembre 2022 su PlayStation 5, per poi trovare spazio anche su PC. Il titolo promette di riportare la medesima storia con meccaniche inedite ed un livello tecnico analogo o superiore a quello del sequel pubblicato nel 2020. Il gioco sarà doppiato in italiano?

Non sappiamo ufficialmente se il remake avrà un doppiaggio italiano oppure no, tuttavia il trailer ufficiale pubblicato su YouTube ha visto il ritorno dei celebri doppiatori di The Last of Us : Lorenzo Scattorin e Gea Riva (rispettivamente Joel ed Ellie), che nel 2013 interpretarono i protagonisti dell'avventura targata Naughty Dog.

Possiamo quindi essere relativamente sicuri, come da tradizione per le produzioni Sony, che anche questa volta i giocatori italiani potranno godere del mondo post apocalittico totalmente nella propria lingua, rasserenati dall'alta qualità del doppiaggio cui la serie firmata Neil Druckmann ci ha abituati. Non resta dunque che attendere la conferma ufficiale da parte di Sony e Naughty Dog.



The Last of Us Parte 1 esce il 2 settembre 2022 su PS5 e in seguito su PC, ecco cosa cambia tra il remake di The Last of Us e il gioco originale uscito nel 2013 su PS3 e l'anno successivo su PlayStation 4.