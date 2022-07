The Last of Us Parte 1: il remake di TLOU esce su PlayStation Plus al lancio oppure no?

Come annunciato da Naughty Dog, The Last of Us Parte 1 è entrato in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo del gioco è terminato e il remake di The Last of Us si prepara a debuttare su PlayStation 5 il 2 settembre e successivamente su PC. Ma sarà su PlayStation Plus?

Purtroppo la risposta è negativa, così come God of War Ragnarok non uscirà su PlayStation Plus al lancio, lo stesso vale per The Last of Us Parte 1 e al momento per qualsiasi altro gioco sviluppato da PlayStation Studios, dal momento che la strategia di Sony non prevede l'uscita dei giochi first party al day one su PlayStation Plus Extra o Premium, a differenza di quanto accade con il Game Pass di Xbox.

Ricapitolando quindi: no, The Last of Us Parte 1 non uscirà al lancio su PlayStation Plus Premium o Extra, questo ovviamente non vuol dire che in un prossimo futuro il gioco non possa fare il suo debutto nel servizio in abbonamento, ma certamente questo non accadrà al day one.

Una possibile ipotesi invece è che la demo di The Last of Us Parte 1 sia disponibile su PlayStation Plus Premium ma questa è attualmente solo una possibilità, mai ufficializzata da Sony, PlayStation o Naughty Dog.