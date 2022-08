The Last of Us Parte 1, remake vs originale: Ellie e Joel a confronto, da PS3 a PS5

Grazie, tra le altre cose, all'impiego del motion capture per The Last of Us: Parte I, il rifacimento dell'epopea di Naughty Dog è pronto a proporre una nuova versione di Ellie e Joel.

Gli amati protagonisti della serie PlayStation potranno in particolare contare su nuovi modelli poligonali ed un design rivisto e perfezionato. Per presentare alcune delle differenze tra originale e remake, il team di Sony ha pubblicato un nuovo video confronto dedicato.

Nel breve filmato, che trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye, Ellie e Joel si mostrano in una delle scene più toccanti del primo The Last of Us. Nel litigio che vede i due personaggi confrontarsi, possiamo osservare le differenze che intercorrono tra i protagonisti nella versione PlayStation 3 e nella versione PlayStation 5 del titolo Naughty Dog. Cosa ve ne pare della nuova resa di Ellie e Joel?



Con The Last of Us: Parte I in arrivo il prossimo 2 settembre 2022 in esclusiva su PlayStation 5, è quasi giunto il momento di rivivere il viaggio intenso compiuto dai due personaggi. Il remake di The Last of Us, lo ricordiamo, sarà successivamente pubblicato anche su PC. Al momento, manca però una data di lancio precisa.