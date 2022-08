The Last of Us Parte 1 rende omaggio ad alcuni personaggi molto amati

Continuano i leak sulla riedizione del gioco Naughty Dog, nelle scorse ore è trapelata la lista trofei di The Last of Us Parte 1 mentre adesso emergono dettagli su alcuni camei e tributi a iconici personaggi. Attenzione, quanto riportato di seguito contiene spoiler sul remake di The Last of Us.

Nello specifico, Naughty Dog Central fa sapere come alcuni outfit di Ellie presentino dei tributi a famosissime icone del mondo PlayStation, ad esempio ci sono T-Shirt dedicate a God of War Ragnarok, Sly Cooper, Resistance, Shadow of the Colossus, Horizon e Ghost of Tsushima. Presente anche un tributo a Jak & Daxter (altra popolarissima serie Naughty Dog) sotto forma di occhiali e zainetto.

Nonostante la trama del gioco sia ormai ampiamente nota (The Last of Us è uscito nel 2013), il remake sembra nascondere alcune sorprese, come si può notare anche dalla lista dei trofei. La recensione di The Last of Us Parte 1 arriva il 31 agosto, in questi giorni stiamo giocando con il remake di TLOU ma non possiamo ancora dirvi nulla, vi diremo tutto a fine mese, allo scadere dell'embargo fissato dal publisher.

Nel frattempo in rete trapelano video leak e gameplay, chiaramente se non volete anticipazioni vi consigliamo caldamente di ignorare questi contenuti.