The Last of Us Parte 1 rinviato su PC: Naughty Dog fissa la nuova data di lancio

Mentre The Last of Us Parte 1 fa il botto su PS5 grazie all'incredibile successo della serie TV e all'interesse suscitato dalla produzione HBO, Naughty Dog si rivolge ai fan della saga post-apocalittica che ne attendevano l'uscita su PC per informarli di aver deciso di rinviare il lancio del porting di TLOU Parte 1.

Nella lettera aperta che i ragazzi di Naughty Dog indirizzano agli appassionati della serie per informarli della decisione di aver posticipato l'uscita della versione PC di The Last of Us Parte 1, la sussidiaria dei PlayStation Studios spiega che "vogliamo assicurarci che il debutto su PC avvenga nel miglior modo possibile. Le settimane di sviluppo aggiuntivo ci consentiranno di garantire che questa nuova versione di The Last of Us sia all'altezza dei vostri e dei nostri standard. Siamo così entusiasti di portare TLOU su una nuova piattaforma, raggiungere nuovi giocatori e riabbracciare i fan di lungo corso con l'indimenticabile storia di sopravvivenza di Joel ed Ellie, per questo speriamo che aspetterete con ansia l'uscita su PC".

In conseguenza di questa decisione, la nuova data di lancio di The Last of Us Parte 1 su PC è adesso prevista per il 28 marzo 2023. In attesa di reimmergerci nelle atmosfere del kolossal post-apocalittico di Naughty Dog per sviscerare i segreti e le caratteristiche della versione PC, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di The Last of Us Parte 1 su PlayStation 5.