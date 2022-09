The Last of Us Parte 1, la sapete l'ultima? Ecco le barzellette di Ellie in italiano

Dopo essere andati alla scoperta dei trucchi di The Last of Us Parte 1, scopriamo l'origine della passione di Ellie per le barzellette rivivendo una delle scene più iconiche e divertenti di Left Behind.

Nell'espansione di TLOU, la giovane immune al Cordyceps e la sua inseparabile amica decidono infatti di spezzare la tensione del momento ed esorcizzare l'orrore della realtà post-apocalittica che le circonda con una sana dose di umorismo.

In questa sua riedizione attualizzata, il capolavoro di Naughty Dog non poteva che riprendere questo momento di ilarità e, se possibile, renderlo ancora più immersivo attraverso la ricostruzione delle animazioni con tecnologia Motion Matching delle due protagoniste dell'avventura da rivivere in TLOU Left Behind.

Ve la ricordavate questa divertente scena? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di ammirarla nella sua versione interamente localizzata in italiano. Qualora ve la foste persa, qui trovate anche la nostra recensione di The Last of Us Parte 1 su PS5, con le considerazioni e le analisi di Giuseppe Arace sul lavoro svolto da Naughty Dog per ricostruire e ammodernare l'impianto ludico e il comparto grafico del kolossal post-apocalittico lanciato originariamente su PS3 nell'ormai lontano 2013.