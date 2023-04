The Last of Us Parte 1: scoperte le magliette delle serie TV HBO sbloccabili su PC

In The Last of Us Parte 1 per PS5, Ellie può indossare magliette di vari giochi PlayStation come God of War, Shadow of the Colossus, Sly Cooper, Resistance, Ghost of Tsushima, Horizon e Returnal. Su PC invece sono state scoperte alcune T-Shirt non legate a giochi Sony ma comunque interessanti.

A quanto pare Naughty Dog, PlayStation e HBO hanno stretto una collaborazione per includere nel gioco una serie di magliette sbloccabili dedicate ad alcune celebri serie del canale televisivo, lo stesso network che ha prodotto la serie TV The Last of Us.

Terminando il gioco sarà possibile sbloccare alcune magliette di Game of Thrones (Il Trono di Spade), Deadwood, The Sopranos, The Wire e The Leftovers. Inoltre acquistando il gioco su Steam si sblocca una maglietta di Portal e Left 4 Dead (entrambi pubblicati da Valve) mentre chi ha acquistato The Last of Us Parte 1 su Epic Games Store otterrà una maglietta di Alan Wake, il celebre scrittore di Remedy.

Al momento non sappiamo se questi contenuti arriveranno anche su PS5, magari come DLC gratuito. Curiosità: il primo episodio di The Leftovers è andato in onda nel 2014 e dunque in teoria non esiste nel mondo di The Last of Us.

Naughty Dog si è scusata per lo stato di The Last of Us su PC ed ha promesso l'arrivo di due grandi patch questa settimana.