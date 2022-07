The Last of Us Parte 1 troppo simile all'originale? Fan furiosi per le poche novità

Nelle scorse ore The Last of Us Parte 1 è stato colpito da numerosi leak, con diverse immagini, informazioni e persino video-gameplay emersi in rete. E chi ha visionato il materiale trafugato sembra non essere rimasto affatto contento di ciò che il remake del capolavoro Naughty Dog offrirà.

Attraverso i social network sono infatti sempre più numerose le voci dei giocatori insoddisfatti per come sta venendo fuori The Last of Us Parte I: in molti, infatti, sottolineano come il gioco in arrivo su PlayStation 5 il prossimo 2 settembre sia fin troppo simile al titolo originale per PS3 e relativa Remastered uscita su PS4. Non solo il gameplay, ma anche le animazioni sembrano rimaste invariate rispetto a quanto visto per la prima volta nel 2013, nonostante Naughty Dog abbia ribadito che tutte le animazioni di The Last of Us Parte 1 sono state rifatte appositamente per questa occasione.

La lamentela maggiore non riguarda tuttavia il gameplay in sé, quanto il prezzo pieno a cui verrà proposto il gioco su PS5, dal costo di 70 dollari/80 euro per la versione standard ritenuto ingiustificato per un lavoro di questo tipo. Anche il noto insider Tom Henderson ha voluto dire la sua sulla questione, condividendo il malcontento emerso in rete: "Speravo davvero che per il Remake di The Last of Us facessero più di un semplice aggiornamento grafico, ma dai leak sembra proprio così. Resta comunque un grande acquisto per chi non lo ha mai provato, ma per 70 dollari non sembra offrire nulla di sostanziale per chi lo ha già giocato".

In ogni caso il lavoro di aggiornamento delle cutscenes resta tangibile nelle cutscenes, che sembrano effettivamente aver beneficiato delle migliorie tecniche. A questo punto diventa ancora più importante la futura prova sul campo della versione completa per capire se il feeling con il gameplay è davvero il medesimo delle precedenti edizioni o se invece, anche grazie alle funzioni del DualSense, riesca ad offrire un'esperienza a suo modo nuova.