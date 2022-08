The Last of Us Parte 1: il nuovo trailer è dedicato all'accessibilità

Ad una settimana esatta dall'arrivo sugli scaffali di tutti gli store fisici e digitali, The Last of Us Parte 1 è tornato a mostrarsi in un trailer legato alle impostazioni per l'accessibilità.

Naughty Dog vuole infatti che ogni singolo giocatore possa godersi l'esperienza di gioco e ha quindi implementato una gran varietà di opzioni che consentono di personalizzarne qualsiasi aspetto. Il nuovo post sul PlayStation Blog e il video ufficiale svelano nel dettaglio quali sono le opzioni per modificare i controlli, alterare dimensioni e colori dei sottotitoli o personalizzare i colori, così che anche chi ha grossi problemi alla vista possa distinguere alla perfezione i vari modelli a schermo. Insomma, The Last of Us Parte 1 è un gioco per tutti e grazie all'attenzione riposta dal team di sviluppo sarà possibile plasmare il titolo in base alle proprie necessità.

Prima di lasciarvi al trailer dedicato all'accessibilità, vi ricordiamo che da oggi è stato ufficialmente dato il via al preload di The Last of Us Parte 1, che arrivera su PlayStation 5 il prossimo 2 settembre 2022 e solo successivamente su PC.

Avete già dato un'occhiata al bellissimo trailer di lancio di The Last of Us Parte 1 per PlayStation 5?