The Last of Us Parte 1, troppi problemi su PC: il video confronto con PS5

Il pessimo port di The Last of Us Parte I ha rovinato la festa a quei tanti giocatori PC che finalmente dispongono della possibilità di vivere il capolavoro firmato da Naughty Dog. Il canale ElAnalistaDeBits ha evidenziato luci e ombre di una versione Steam che lascia molto a desiderare sul fronte tecnico.

L'analisi ci tiene subito a precisare il punto più dolente del port, ovvero i casi di crash casuali e i problemi di frame-pacing riscontrabili anche con una RTX 4080 ad impostazioni basse. Inoltre, alcune animazioni non vengono visualizzate correttamente su PC; ad esempio, manca l'animazione di Ellie mentre sale le scale.



Stando a quanto evidenziato all'interno del filmato che vi abbiamo riporato in cima alla notizia, su PC è presente un leggero miglioramento nella risoluzione delle texture, ma alcune di esse soffrono di fenomeni di clipping che non si verificano nella versione PS5. Il PC aggiunge anche più geometria ad alcuni asset, ed i riflessi vengono renderizzati a risoluzioni superiori, tuttavia si portano dietro ancora alcuni problemi con l'SSR così come nella versione PS5 (che fino ad oggi non è stata patchata).



La fisica e l'interazione dell'acqua sono state migliorate su PC, mentre alcune impostazioni, come quelle legate a texture o riflessi, sembrano essere "rotte" selezionando i valori più bassi. La draw distance e l'illuminazione globale sono superiori su PC, ed anche la risoluzione delle ombre è più alta su PC, tuttavia alcune aree presentano fenomeni di banding che non si riscontrano su PS5.



Il DLSS mostra una qualità dell'immagine superiore rispetto a FSR 2.0, in ogni caso entrambe le tecniche di ricostruzione mostrano un'immagine migliore rispetto alla modalità prestazioni di PS5 utilizzando la stessa risoluzione. I tempi di caricamento risultano 5 volte più veloci su PS5, e questa è una chiara indicazione della mancanza di ottimizzazione su PC secondo l'analisi.



Una RTX 3050 fatica a raggiungere i 60fps a 1080p con impostazioni alte e DLSS, e quella Steam Deck non è una versione consigliata in quanto il framerate scende sotto i 25fps con impostazioni basse + FSR.



Nonostante tutti questi problemi, The Last of Us Parte I è un buon successo su PC, sebbene non ai livelli di God of War e Marvel's Spider-Man.