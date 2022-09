The Last of Us Parte 1: dove trovare tutte le armi del gioco

Il mondo di The Last of Us Parte 1 è estremamente pericoloso: che si tratti degli infetti o di altri umani sopravvissuti, bisogna sempre essere pronti ad affrontare qualunque ostilità facendo ricorso ad un ricco armamentario e munizioni a sufficienza. Ecco quindi quali sono e dove trovare tutte le armi del gioco firmato Naughty Dog.

In tutto sono nove le armi presenti in The Last of Us Parte 1, che è possibile trovare nelle seguenti aree:

Pistola 9MM - E' impossibile da mancare in quanto viene equipaggiata da Joel nelle prime fasi dell'avventura dopo il prologo. Proseguite dunque con la storia principale e vi ritroverete tra le mani la vostra prima arma

- E' impossibile da mancare in quanto viene equipaggiata da nelle prime fasi dell'avventura dopo il prologo. Proseguite dunque con la storia principale e vi ritroverete tra le mani la vostra prima arma Revolver - Si trova sul corpo di un soldato morto nell'area dei Sobborghi esplorando il grattacielo inclinato, subito dopo aver attraverso una piattaforma esterna instabile

- Si trova sul corpo di un soldato morto nell'area dei Sobborghi esplorando il grattacielo inclinato, subito dopo aver attraverso una piattaforma esterna instabile Fucile da Caccia - Subito dopo essersi separati da Tess nell'area del Campidoglio, Joel fugge al piano di sopra per poi raggiungere tramite salto un altro edificio adiacente. Una volta qui, davanti a lui troverà il cadavere di un membro delle Luci con l'arma tra le mani.

- Subito dopo essersi separati da nell'area del Campidoglio, Joel fugge al piano di sopra per poi raggiungere tramite salto un altro edificio adiacente. Una volta qui, davanti a lui troverà il cadavere di un membro delle Luci con l'arma tra le mani. Arco - Una volta giunti nella Città di Bill, un infetto verrà ucciso da una trappola esplosiva a base di chiodi. Superato l'infetto si salirà sopra un camioncino con una sedia sul tetto: appoggiata su di essa è possibile trovare l'arco

- Una volta giunti nella Città di Bill, un infetto verrà ucciso da una trappola esplosiva a base di chiodi. Superato l'infetto si salirà sopra un camioncino con una sedia sul tetto: appoggiata su di essa è possibile trovare l'arco Fucile a Pompa - Altra arma impossibile da mancare in quanto verrà data a Joel da Bill proseguendo nella storia

- Altra arma impossibile da mancare in quanto verrà data a Joel da Bill proseguendo nella storia Fucile a Canne Mozze - Situato nelle fogne dopo essere fuggiti dall'inseguimento con un'auto blindata. Aprendo una specifica porta si attiverà una trappola sonora, ma una volta entrati nella stanza è possibile trovare un altro fucile sopra un tavolo

- Situato nelle fogne dopo essere fuggiti dall'inseguimento con un'auto blindata. Aprendo una specifica porta si attiverà una trappola sonora, ma una volta entrati nella stanza è possibile trovare un altro fucile sopra un tavolo El Diablo - Nella strada iniziale verso la centrale idroelettrica di Tommy è possibile notare un'auto schiantata contro una roccia. Vicino alla porta dell'auto aperta si può notare uno scheletro con El Diablo tra le mani

- Nella strada iniziale verso la centrale idroelettrica di è possibile notare un'auto schiantata contro una roccia. Vicino alla porta dell'auto aperta si può notare uno scheletro con El Diablo tra le mani Lanciafiamme - Nell'area dell'Università, una volta giunti alla prima barriera che necessita del cavallo per essere scavalcata, spostarsi tutto a destra fino a raggiungere una banchina. Accanto ad un carrello elevatore è possibile trovare il potente equipaggiamento

- Nell'area dell'Università, una volta giunti alla prima barriera che necessita del cavallo per essere scavalcata, spostarsi tutto a destra fino a raggiungere una banchina. Accanto ad un carrello elevatore è possibile trovare il potente equipaggiamento Secondo Fucile a Pompa - Viene impugnato da Ellie nella breve fase in cui si prende il controllo della ragazza. Dopo l'inseguimento a cavallo basta uccidere uno qualunque dei nemici che la inseguono per impossessarsi dei loro fucili

- Viene impugnato da Ellie nella breve fase in cui si prende il controllo della ragazza. Dopo l'inseguimento a cavallo basta uccidere uno qualunque dei nemici che la inseguono per impossessarsi dei loro fucili Fucile d'Assalto - All'interno dell'Ospedale nelle ultime fasi di gioco, tutti i nemici sono equipaggiati con quest'arma. Basta sconfiggerne uno solo per ottenere i loro fucili

Oltre alle armi principali ci sono anche diversi equipaggiamenti minori, come bombe ed oggetti contundenti che, dopo averli ottenuti per la prima volta, sarà possibile fabbricare autonomamente. Ecco di quali si tratta:

Kit di Primo Soccorso - Viene dato a Joel da Tess nelle fasi iniziali dell'avventura

- Viene dato a Joel da Tess nelle fasi iniziali dell'avventura Coltello - Mentre si insegue Robert è possibile trovarlo all'interno di un magazzino, precisamente in un ufficio al piano di sopra

- Mentre si insegue è possibile trovarlo all'interno di un magazzino, precisamente in un ufficio al piano di sopra Molotov - Poco dopo aver ottenuto la Revolver, si abbandonerà il grattacielo inclinato per raggiungere una metropolitana. La molotov si trova sopra uno dei cadaveri della zona

- Poco dopo aver ottenuto la Revolver, si abbandonerà il grattacielo inclinato per raggiungere una metropolitana. La molotov si trova sopra uno dei cadaveri della zona Armi da combattimento ravvicinato potenziate - Nei pressi della Città di Bill, dopo aver scavalcato una staccionata grazie ad una tavola, l'edificio nell'area contiene al suo interno un tubo di ferro modificato, pronto per l'utilizzo

- Nei pressi della Città di Bill, dopo aver scavalcato una staccionata grazie ad una tavola, l'edificio nell'area contiene al suo interno un tubo di ferro modificato, pronto per l'utilizzo Bomba a Chiodi - Viene data a Joel da Bill all'interno della chiesa dove si riceve il fucile a pompa

- Viene data a Joel da Bill all'interno della chiesa dove si riceve il fucile a pompa Bomba Fumogena - Si trova nelle fasi iniziali della città di Pittsburgh, una volta entrati in un garage dopo l'imboscata. Al suo interno è possibile trovare l'utile arma da lancio

- Si trova nelle fasi iniziali della città di Pittsburgh, una volta entrati in un garage dopo l'imboscata. Al suo interno è possibile trovare l'utile arma da lancio Coltello a Serramanico - E' l'arma corpo a corpo di default per Ellie, e funziona come un coltello impossibile da rompersi. Tuttavia non sarà possibile passarla a Joel una volta ripreso il controllo del personaggio

Di seguito ecco quanto dura The Last of Us Parte 1. Per maggiori approfondimenti la nostra recensione di The Last of Us Parte 1 vi illustra tutte le caratteristiche del remake creato da Naughty Dog.