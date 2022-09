The Last of Us Parte 1: dove trovare il fucile da caccia

Nel corso del viaggio attraverso gli Stati Uniti, Joel ed Ellie si troveranno di fronte ad ogni genere di nemico, opportunatamente affrontabile con diverse bocche da fuoco, armi bianche e altri strumenti artigianali: ecco dove trovare il fucile da caccia. Attenzione agli SPOILER.

L'arma che state cercando si trova al Campidoglio, la mappa che si apre a voi immediatamente dopo il sacrificio di Tess, uccisa per mano della FEDRA. Saliti al secondo piano dell'edificio è possibile notare un punto in cui Joel è costretto ad un salto per raggiungere la parte opposta: qui si trova un cadavere di una Luce con al suo fianco il fucile da caccia.

Essendo una delle armi principali, e anche tra le più iconiche del gioco, difficilmente lo mancherete. Come al solito, esplorate ogni anfratto dei livelli per recuperare risorse e altri oggetti utili al proseguimento dell'avventura, come le tradizionali bombe incendiare: ecco come creare e potenziare le molotov in The Last of Us Parte 1.

La bocca da fuoco che avete appena raccolto è un utile strumento di morte in grado di infliggere pesanti danni ad ogni tipo di nemico, soprattutto quando adeguatamente modificato con l'apposito mirino telescopico, in grado di garantire una precisione decisamente elevata. Ma a tal riguardo, vediamo dove trovare tutte le armi in The Last of Us Parte 1.