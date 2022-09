The Last of Us Parte 1 è primo in UK ma ha venduto la metà di Saints Row

Piccola anticipazione dalla classifica inglese di questa settimana, Christopher Dring di GamesIndustry rivela che The Last of Us Parte 1 ha debuttato al primo posto in Gran Bretagna, tuttavia sembra che il gioco non abbia registrato un lancio particolarmente esaltante almeno sul mercato retail.

La mancanza di nuove uscite di rilievo ha sicuramente aiutato The Last of Us Parte 1 a raggiungere la vetta della classifica, ricordiamo che non stiamo parlando di un nuovo gioco ma della riedizione di un titolo già uscito su altre due piattaforme (PS3 e PS4) e lo stesso Dring sottolinea come The Last of Us Parte 1 "non sia un lancio particolarmente grande".

In ogni caso le vendite fisiche sono state circa la metà di quelle registrate da Saints Row la scorsa settimana, appena sette giorni fa Saints Row ha debuttato al primo posto in Gran Bretagna, apparentemente con numeri non particolarmente alti, a The Last of Us Parte 1 sono bastate vendite dimezzate per debuttare sul gradino più alto del podio, sempre tenendo in considerazione solamente le copie fisiche e dunque escludendo dal conteggio il mercato digitale.

In attesa della classifica completa che arriverà nelle prossime ore, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Last of Us Parte 1 per PlayStation 5.