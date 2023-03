The Last of Us Parte 1 è uscito ieri su PC ma è già fuori dalla Top 20 di Steam

Come facilmente ipotizzabile, i tanti problemi tecnici di The Last of Us Parte 1 stanno penalizzando le vendite della versione PC, dopo un debutto apparentemente discreto, il gioco è ora fuori dalla Top 20 di Steam a poco meno di 48 ore dal lancio.

The Last of Us Parte 1 su PC ha debuttato con 36.000 utenti connessi in contemporanea su Steam, una cifra più alta rispetto ai risultati di altri giochi PlayStation come Days Gone (27.450), Marvel's Spider-Man Miles Morales (13.539) e Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri (10.851) nel giorno del lancio.

La situazione però è velocemente precipitata e al momento The Last of Us Parte 1 è fuori dalla Top 20 di Steam, per trovare il gioco in classifica bisogna arrivare alla posizione numero 25 per la Digital Deluxe Edition e arrivare fino alla posizione 27 per l'edizione Standard.

Il gioco ha una valutazione perlopiù negativa su Steam, una patch per The Last of Us Parte 1 è stata pubblicata nelle scorse ore ma non risolve nessuna delle gravi problematiche evidenziate dalla community e segnalate anche nelle analisi tecniche delle principali testate internazionali.

Naughty Dog dal canto suo ha dichiarato di essere al lavoro con Iron Galaxy (studio autore del porting) per risolvere la situazione, restiamo dunque in attesa di eventuali aggiornamenti.