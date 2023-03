The Last of Us Parte 1 verificato su Steam Deck già al day one? Valve stuzzica i fan

Il debutto di The Last of Us Parte I su PC è ormai dietro l'angolo: a partire dal 28 marzo 2023, Joel ed Ellie varcheranno i confini PlayStation per intrattenere un nuovo pubblico. E sembrano esserci buone notizie per chi vorrebbe godersi il titolo Naughty Dog su Steam Deck.

The Last of Us Parte I potrebbe infatti entrare a far parte dei giochi Verificati per Steam Deck già il giorno del lancio. A lasciarlo intendere è la stessa Valve attraverso un breve video promozionale all'apertura del sito ufficiale di Steam Deck: tra i giochi passati velocemente in rassegna dal filmato (come Stray, Hades e No Man's Sky), per un breve attimo appare anche una delle più celebri sequenze della produzione Sony, che dunque dovrebbe essere pienamente compatibile con la piattaforma portatile subito al lancio.

Lo scorso dicembre anche Neil Druckmann di Naughty Dog aveva sottolineato via Twitter che il remake di The Last of Us avrebbe trovato il suo spazio su Steam Deck. A questo punto non resta che attendere il debutto della versione PC, che offrirà tra l'altro diverse altre migliorie (come il supporto al 21:9 Ultrawide ed al 32:9 Super Ultrawide) e la possibilità di giocare anche tramite il DualSense di PS5.

Negli scorsi giorni un video di The Last of Us Parte 1 su PC ci aveva già mostrato un assaggio di alcune sue caratteristiche, come ad esempio lo sblocco del framerate. Ecco inoltre chi ha sviluppato il porting PC di The Last of Us Parte 1, rivelato dalla stessa Naughty Dog.