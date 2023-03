The Last of Us Parte 1: la versione PC ha lo stesso problema di Uncharted

A poche ore dal debutto dell'edizione PC di The Last of Us Parte 1, stanno emergendo anche i primi pareri sul gioco, i quali sembrerebbero evidenziare una fastidiosa problematica minore che ha afflitto anche un'altra esclusiva Sony approdata su Steam ed Epic Games Store.

Stando a quanto dichiarato sul portale DSOGaming, la versione PC di The Last of Us Parte 1 presenterebbe lo stesso identico problema di Uncharted L'Eredità dei Ladri, altro porting al quale ha lavorato Iron Galaxy. Si tratta di un fastidio relativo allo stutter che si verifica muovendo la telecamera, il quale non è mai stato risolto nelle avventure di Nathan Drake a mesi dall'uscita. Il timore dei videogiocatori è che si ripeta lo stesso anche per TLOU, che tra l'altro pare soffra anche di altri piccoli problemi come i lunghissimi tempi di compilazione degli shader ed una schermata di caricamento iniziale la cui durata è ben superiore a quella di altre produzioni moderne.

In attesa di saperne di più sulla qualità della versione PC del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli relativi ai requisiti minimi e consigliati della versione PC di The Last of Us Parte 1, disponibile da oggi.