The Last of Us Parte 1 vs Remastered: il peso del remake doppia la rimasterizzazione

In prossimità del nono anniversario di The Last of Us, il team di Naughty Dog ha confermato le indiscrezioni relative ad un rifacimento della prima avventura di Ellie e Joel.

L'esclusiva Sony di epoca PlayStation 3 si appresta così a tramutarsi in The Last of Us: Parte 1, un remake che punta a superare il lavoro già svolto in occasione della pubblicazione di The Last of Us: Remastered. Un'intenzione palesatasi già con i primi video confronti dedicati, ma che viene ora confermata anche dallo spazio in memoria necessario all'installazione del titolo.

La redazione di Twisted Voxel conferma infatti che il peso di The Last of Us: Parte 1 - escluse eventuali Day One patch - si aggirerà sui 79 GB circa. Un valore di tutto rispetto, soprattutto se confrontato con quello della versione rimasterizzata del gioco Naughty Dog. Nella sua versione originale, priva dunque di qualsiasi update, The Last of Us: Remastered proponeva infatti un peso pari a 40,55 GB. Per contestualizzare ulteriormente l'informazione, ricordiamo che l'installazione al Day One di The Last of Us: Parte 2 richiedeva circa 73 GB.



Parliamo dunque di un netto incremento, che trova la sua ragion d'essere nelle caratteristiche di The Last of Us: Parte 1, che riscrive con forza il comparto estetico e ludico del primo The Last of Us.