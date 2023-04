The Last of Us Parte 1: la Vulkan Mod al salvataggio della controversa versione PC

Ormai lo sappiamo, il remake del classico Naughty Dog ha avuto un esordio decisamente turbolento su PC. Per Digital Foundry The Last of Us Parte 1 è al momento ingiocabile su PC, ma in attesa di sostanziose patch correttive i modder provano a salvare la situazione per quanto possibile.

La Vulkan Mod, uno dei fix non ufficiali che è possibile trovare su Nexus Mods, permette agli utenti di far partire il gioco tramite Vulkan anziché con DirectX 12. L'obiettivo di questa patch amatoriale è non solo di risolvere i problemi di crash e di stuttering, ma anche di migliorare le performance generali dell'opera prodotta da Sony. E se al momento dell'installazione della mod crash ripetuti non mancheranno dato che prova a ricostruire tutti gli shader, una volta concluso il processo The Last of Us Parte I sembra girare effettivamente meglio e con molte meno problematiche rispetto alla versione base.

La Vulkan Mod ha comunque dei limiti: funziona solo su GPU NVIDIA e disabilita il DLSS, lasciando il solo AMD FSR come opzione di upscaling. Tuttavia per il momento può essere una soluzione temporanea in attesa che arrivino le patch ufficiali: ricordiamo che Naughty Dog si è scusata per il lancio di The Last of Us Parte 1 su PC, confermando che due aggiornamenti sono in arrivo a breve.