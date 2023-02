The Last of Us 1x07: differenze tra serie TV e videogioco, che cosa cambia?

La settima puntata di The Last of Us è andata in onda questa notte su HBO e in Italia su Sky e Now: l'episodio è basato sul DLC Left Behind ma presenta comunque alcune differenze con il videogioco Naughty Dog. Ve le elenchiamo di seguito, attenzione perché ovviamente quanto state per leggere contiene enormi spoiler sull'ultimo episodio di TLOU.

Left Behind è il DLC incentrato sul passato di Ellie, la produzione ha ripreso questo arco narrativo per l'episodio 7 (per saperne di più ecco la recensione di The Last of Us 1x07), tuttavia i fan più attenti hanno notato delle differenze rispetto a quanto giocato a suo tempo su PS3 e PS4.

Ad esempio ci sono delle differenze nella scena legata al flashback sul passato di Ellie: nel videogioco Joel resta ferito e abbandonato in un grande magazzino del Colorado mentre nella serie TV la stessa scena si svolge all'interno di un palazzo abbandonato. Nel videogioco poi questa sequenza presenta anche molti nemici da eliminare, al contrario nella serie TV il momento è più tranquillo e riflessivo.

La scena del flashback nella serie TV contiene anche alcuni riferimenti e momenti non presenti nel videogioco, come il combattimento contro Bethany e l'incontro con un cadavere, una scena apparentemente scritta e voluta da Neil Druckmann. Non è presente invece lo scontro con le pistole ad acqua e in generale l'ordine di alcuni eventi segue una cronologia diversa rispetto a quella del gioco.

Se avete già visto l'episodio potete godervi anche il trailer di The Last of Us 1x08 con il cameo di Troy Baker.