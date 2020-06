The Last of Us 2: le 10 cose da sapere assolutamente sulla nuova esclusiva PlayStation

Manca ancora una settimana alla pubblicazione della nostra recensione di The Last of Us Parte 2, uno dei giochi più attesi di questa generazione. In attesa di scoprire l'opinione di Francesco Fossetti sul titolo Naughty Dog, ricapitoliamo in video quelli che sono i 10 punti di forza dell'esclusiva PlayStation 4.

Nel video pubblicato sul canale YouTube di Everyeye abbiamo infatti deciso di parlare delle caratteristiche che maggiormente contraddistinguono l'ultima fatica dei creatori di Uncharted. Partendo dall'incredibile comparto tecnico e passando per l'innovativa intelligenza artificiale, il filmato ci riassume tutti quelli che sono di fatto gli aspetti fondamentali da conoscere prima di iniziare a giocare, dall'intelligenza artificiale fino alla longevità della nuova avventura di Naughty Dog.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 19 giugno 2020 e sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nel caso abbiate dimenticato qualcosa del primo capitolo, non dimenticate di dare un'occhiata anche al breve articolo sul finale del primo The Last of Us, così da non perdersi alcun particolare del sequel. Per gli esperti della serie vi ricordiamo inoltre che la modalità Sopravvissuto di TLOU2 sarà disponibile fin da subito.