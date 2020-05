The Last Of Us 2 a 19.98 da GameStop, ecco come funziona la nuova offerta

Ci avviciniamo alla data di uscita di The Last of Us Parte 2 per PlayStation 4 e per l'occasione GameStop Italia lancia una nuova promozione che vi permette di prenotare il gioco al prezzo di 19.98 euro portando indietro due giochi usati.

"Prenota in Negozio o Online con Pickup@Store a19.98€ portando 2 giochi PS4/Switch/Xbox One validi per la promozione. I titoli riportati dovranno essere integri, funzionanti, e completi di custodia e libretto. Maggiori dettagli in negozio."

Tramite lo strumento verifica validità dei giochi GameStop potrete sapere subito se i vostri giochi sono validi per la promozione, per scoprirlo vi basterà cercare il gioco sul sito di GameStopZing, aprire la scheda prodotto e controllare la presenza del bollino "prodotto valido per le promozioni", in questo caso avrete la certezza che i vostri giochi verranno accettati in cassa.

I negozi GameStop sono riaperti al pubblico da pochi giorni in alcune regioni e città selezionate, entro la fine di maggio tutti i punti vendita dovrebbero aprire ed essere attivi a pieno regime, secondo le nuove disposizioni del Governo in arrivo presumibilmente nei prossimi giorni. Resta valido l'invito a non uscire di casa se non strettamente necessario, per questo GameStopZing ha potenziato il proprio eCommerce con l'obiettivo di garantire consegne rapide e veloci in tutta Italia.