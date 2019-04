The Last of Us 2 nel 2019? Naughty Dog risponde ai rumor sulla data di uscita

La scorsa settimana si sono diffusi alcuni rumor che indicavano l'uscita di The Last of Us 2 nel 2019, ipotesi che però è sembrata a molti decisamente improbabile.... a queste voci risponde Arne Meyer, Community Manager di Naughty Dog.

"Al momento non posso dire molto, posso dirvi che forniremo nuove informazioni su The Last of Us 2 quando saremo pronti a rivelare maggiori dettagli sul gioco, per il momento vi ringraziamo per la vostra pazienza", queste le parole di Meyer, che di fatto non aggiungono nulla di nuovo a quanto già sappiamo.

Evidentemente è ancora presto per condividere nuovi dettagli su The Last of Us 2, difficile al momento dire se il gioco uscirà effettivamente nel 2019 o se arriverà più avanti, magari nel corso del 2020. Si fanno sempre più insistenti inoltre le voci che vorrebbero il sequel di The Last of Us in uscita anche su PlayStation 5 come gioco Cross-Platform, disponibile già al lancio della prossima console Sony. Secondo altri rumor, invece, la data di uscita di The Last of Us 2 sarebbe fissata per ottobre 2019...