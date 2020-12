The Last Of Us 2 a 29 euro tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento GameStopZing

Continuano le offerte del Calendario dell'Avvento GameStopZing, la giornata di mercoledì 9 dicembre riserva moltissime sorprese tra cui The Last Of Us Parte 2 al prezzo più basso di sempre, solamente 29,98 euro!

Solo per oggi The Last Of Us Parte 2 per PS4 costa 29.98 euro (prodotto nuovo), un prezzo davvero incredibile per una delle esclusive PlayStation più acclamate di sempre. Da segnalare anche l'offerta sul DualShock 4 con tre mesi di abbonamento PS Plus venduto a 70.98 euro, si continua poi con Nintendo Switch Lite a 189.98 euro, il Pro Controller Nintendo Switch a 59.98 euro e vari giochi Nintendo a 49.98 euro, tra cui Luigi's Mansion 3, Hyrule Warriors L'Era della Calamità e Animal Crossing New Horizons.

Super sconto anche per Ghost of Tsushima a 29.98 euro, stesso prezzo per Nioh 2, altra esclusiva PlayStation del 2020. Impossibile poi non citare vari giochi Bandai Namco in promozione come Jump Force, Dragon Ball FighterZ, One Piece Pirate Warriors 4 e Tekken 7. Se invece volete avventurarvi nelle viscere dell'inferno, vi suggeriamo DOOM Eternal a 17.98 euro, anche in questo caso prezzo al minimo storico per lo sparatutto Bethesda. In offerta anche le versioni Monopoly di Dragon Ball, Pac-Man e Rick & Morty, oltre a Scrabble Harry Potter.