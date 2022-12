The Last of Us 2 a meno di 5 euro, super offerta del Calendario dell'Avvento GameStop

Anche oggi, venerdì 16 dicembre, tornano le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop, con focus sui giochi PlayStation Studios per PS4 e PS5. Vi diciamo solo che The Last of Us Parte 2 è in vendita a 4.98 euro, niente male vero?

The Last of Us Parte 2 costa 4.98 euro nuovo, un prezzo davvero incredibile per l'avventura di Joel ed Ellie, prezzo valido online e nei negozi fino alle 23:59 di oggi, salvo esaurimento scorte. Sconti anche su Ratchet & Clank Rift Apart proposto a 29.98 euro, Minecraft Starter Collection a 14.98 euro e Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 4 a 24,98 euro.

In offerta anche le cuffie 3D Pulse Wireless per PlayStation 5 proposte in colorazione bianca o nera a 79,98 euro. Tutte le offerte sono valide solo fino alle 23:59 di venerdì 16 dicembre, se siete interessati ad arricchire la vostra ludoteca di nuove esclusive PlayStation vi consigliamo caldamente di tuffarvi su The Last of Us Parte 2 in versione PlayStation 4, Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5 e Marvel's Spider-Man Miles Morales, quest'ultimo in versione PS4 ma aggiornabile a PS5 senza costi aggiuntivi.

E voi cosa ne pensate delle offerte del Calendario dell'Avvento GameStop di oggi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.