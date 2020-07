The Last of Us 2 e accessibilità: Naughty Dog aiuterà gli altri sviluppatori

Nel corso di un'intervista concessa al portale Can I Play That?, Matthew Gallant ed Emilia Schatz di Naughty Dog confermano l'intenzione della software house californiana di condividere il proprio sapere con tutti gli sviluppatori interessati a conoscere i segreti della straordinaria accessibilità di The Last of Us 2.

In qualità di Lead Systems Designer di Naughty Dog, Gallant ha dichiarato che "la condivisione delle conoscenze è fondamentale per il progresso del supporto all'accessibilità nel settore dei videogiochi. Stiamo discutendo con altri sviluppatori e continueremo a collaborare con tutte le software house che si stanno sforzando di fornire migliori opzioni e funzionalità per l'accessibilità dei videogiochi".

Sempre nel corso dell'intervista, anche la co-responsabile del game design di TLOU 2 Emilia Schatz ha sottolineato come "le altre software house hanno la possibilità di non investire quanto fatto da Naughty Dog in tema di accessibilità perchè gli consentiamo di accedere a tali informazioni, in questo modo gli permettiamo di risparmiare in tempo di sviluppo e persino di migliorare queste funzioni per i propri giochi".

Nella seconda parte dello speciale con Gallant e Schatz, le due figure di spicco del team di Naughty Dog hanno ribadito i concetti espressi di recente dalle colonne del PlayStation Blog e ripercorso le tappe del meticoloso lavoro svolto sull'accessibilità di The Last of Us 2.