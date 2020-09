The Last of Us 2 si aggiorna: Naughty Dog cita miglioramenti e risoluzione di bug

Senza adagiarsi sugli allori dei record di The Last of Us 2 come quello per il titolo PS4 con la più alta percentuale di completamento, gli autori di Naughty Dog confermano di aver aver lanciato un aggiornamento per il kolossal post-apocalittico in esclusiva su PS4.

Nel momento in cui scriviamo, non sono state ancora diramate le note ufficiali della patch di TLOU 2, anche se il team diretto da Neil Druckmann specifica che si tratta di un update relativamente "minore" che interviene per correggere dei piccoli bug e apportare dei lievi miglioramenti nella fruizione dell'interfaccia e nell'esperienza di gameplay complessiva.

L'update in questione arriva a poche settimane di distanza dalla pubblicazione del ben più corposo aggiornamento con la modalità Realismo di The Last of Us 2, una vera e propria espansione gratuia che ha permesso agli appassionati dell'esclusiva PS4 di accedere alla Grounded Mode, alla Morte Permanente e tantissime opzioni per personalizzare ulteriormente l'avventura con modificatori e funzioni per l'accessibilità.

Per tutti i dettagli su questo update maggiore, vi rimandiamo al nostro speciale su The Last of Us 2 tra realismo e Morte Permanente, con tanti spunti di riflessione offerti da Giuseppe Arace per delineare i contorni di questo contenuto aggiuntivo proposto gratuitamente a chi possiede già il gioco.