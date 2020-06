The Last Of Us 2 su Amazon: oggi le prime consegne, alcuni lo hanno già ricevuto

Come saprete stiamo monitorando attentamente la situazione legata alla spedizione di The Last Of Us 2 da Amazon, questo perchè alcuni clienti hanno ricevuto un messaggio che li avvisava della data di consegna slittata al 23 giugno. In realtà le spedizioni sono già partite e alcuni hanno già a casa la propria copia del gioco.

Tra questi anche il nostro Gabriele Laurino che proprio questa mattina ha ricevuto The Last Of Us Parte 2 Steelbook Edition, come potete vedere dalle immagini che ha pubblicato lui stesso sul suo profilo Facebook. Chi scrive non ha ancora ricevuto l'ordine ma effettivamente la consegna è programmata per la giornata odierna, e dunque non dovrebbe mancare molto. Coloro che hanno prenotato TLOU 2 su Amazon possono quindi sperare di riceverlo tra oggi e domani, ricordiamo che in alcuni comuni Amazon consegna anche il sabato mattina.

Resta la questione degli ordini in evasione con consegna prevista per il 23 giugno, al momento non è chiaro se la data in questione sia provvisoria o se effettivamente dato l'alto numero di preordini alcuni giocatori riceveranno il gioco solo all'inizio della prossima settimana. In ogni caso vi ricordiamo che siete ancora in tempo per prenotare The Last Of Us 2 su Amazon.it a prezzo scontato con custodia Steelbook esclusiva in regalo.