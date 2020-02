The Last of Us 2 e Animal Crossing: Naughty Dog mostra un crossover con Ellie e Dina

I canali social di Naughty Dog ci rendono partecipi di un simpatico crossover tra The Last of Us Parte 2 e Animal Crossing realizzato da un fan delle due iconiche serie di Sony e Nintendo che, come tanti, attende con ansia l'uscita di TLOU 2 su PS4 e di Animal Crossing New Horizons su Switch.

Il crossover fan made mostratoci dalla software house californiana è stato realizzato da Diamond Angelic e riprende il tema della relazione tra Ellie e Dina, rappresentandolo con leggerezza attraverso un disegno che ritrae le due ragazze nello stile artistico del Villager e degli altri personaggi della colorata dimensione di Animal Crossing.

Nei giorni scorsi, Naughty Dog si è detta entusiasta di The Last of Us 2, spiegando come la loro ultima avventura post-apocalittica abbia tutte le carte in regola per ridefinire il concetto stesso di giochi tripla A grazie alla cura maniacale per i dettagli, alla grafica estremamente realistica, alla narrazione dai toni maturi e alla bontà delle dinamiche di gameplay che andranno a caratterizzare l'opera.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo all'immagine condivisa dai canali social di Naughty Dog e vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 arriverà il 29 maggio in esclusiva su PS4 in virtù del rinvio che ne ha fatto slittare la data di uscita originaria prevista per il 21 febbraio. Per quanto riguarda Animal Crossing New Horizons, invece, ci sarà da attendere solo fino al 20 marzo per vederlo approdare in esclusiva su Nintendo Switch.