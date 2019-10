The Last of Us 2: l'animatore Jonathan Cooper lascia Naughty Dog

Attraverso uno stringato messaggio pubblicato sulle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, Jonathan Cooper annuncia di aver deciso di lasciare Naughty Dog. Il team di sviluppo che sta dando forma al progetto di The Last of Us 2 su PS4, di conseguenza, si appresta a perdere uno dei suoi animatori più esperti.

Senza illustrare i motivi che lo hanno portato a questa dolorosa scelta, Cooper si limita a spiegare che "ho deciso di separarmi da Naughty Dog. Sono davvero grato di aver contribuito all'era PS4 di questa software house leggendaria e auguro loro buona fortuna per i loro sforzi futuri".

Nonostante la relativamente giovane età, il designer quarantenne vanta un curriculum di tutto rispetto in cui spiccano, oltre al recente impegno tra le fila di Naughty Dog, le collaborazioni con Ubisoft ed Electronic Arts per occuparsi delle animazioni dei videogiochi di Assassin's Creed e Mass Effect (in quest'ultimo caso, ricoprendo persino il ruolo di Lead Animator con Mass Effect 2).

Il riferimento al "contribuito all'era PS4" dell'ormai ex sviluppatore di Naughty Dog si riallaccia al suo contributo sulle animazioni dei personaggi di Uncharted 4 Fine di un Ladro e dello spin-off L'Eredità Perduta. E questo, senza considerare il suo impegno sul progetto editoriale di Game Anim, un libro (con annesso sito interattivo) ricco di consigli per chi desidera trasformare in una professione la propria passione per lo il design videoludico specializzato nelle animazioni.

In attesa di scoprire quale potrà essere la prossima avventura professionale di Cooper, vi ricordiamo che The Last of Us 2 è stato posticipato al 29 maggio del 2019. I rumor che hanno preceduto l'annuncio del rinvio del kolossal in esclusiva su PlayStation 4 hanno riguardato anche Ghost of Tsushima, l'epopea fantasy di Sucker Punch che, a quanto sembra, dovrebbe arrivare a fine 2020 in coincidenza con il lancio di PS5.