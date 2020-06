The Last of Us 2: le animazioni facciali conquistano l'attore del mocap di Arthur in RDR 2

In uno scambio di battute avvenuto su Twitter, l'attore del mocap di Arthur in Red Dead Redemption 2, Roger Clark, ha discusso con Neil Uchitel di Naughty Dog della bontà delle animazioni facciali di The Last of Us 2.

L'attore che ha prestato il suo volto nelle intense sessioni di motion capture di RDR 2 ha esordito sui social affermando che "come fan di Star Wars a cui non è piaciuto Last Jedi, non sarò io a criticare quelli di voi che non amano The Last of Us 2, per me va bene ma è un gioco in cui sono totalmente immerso. È il nuovo punto di riferimento di questo medium, con le migliori espressioni facciali che abbia mai visto in un gioco insieme ad una performance, un design e un ritmo della narrazione eccellenti".

Il Senior Sound Designer di Naughty Dog si è così ricollegato alle dichiarazioni di Clark per spiegargli che "c'è una cosa che avresti potuto non notare ed è che tutte le animazioni facciali presenti nel gioco (quindi non nelle scene in cinematica) sono sistemiche. Non si tratta di espressioni realizzate in mocap, ma è un sistema sorprendente che ha progettato l'animatore Keith Paciello. Non c'è niente di simile in nessun altro videogioco".

Il dibattito sull'evoluzione grafica, tecnologica e artistica veicolata da Naughty Dog con TLOU 2 sta interessando anche altri protagonisti dell'industria dell'intrattenimento digitale, ad esempio con molti sviluppatori stupiti dalla fisica delle corde utilizzate da Ellie per venire a capo degli enigmi ambientali o, semplicemente, per divertirsi e rifiatare tra uno scontro e l'altro. Su queste pagine trovate anche il lungo messaggio per i fan di Neil Druckmann con cui il direttore creativo di The Last of Us 2 ha celebrato l'uscita del kolossal post-apocalittico su PS4.