The Last of Us 2 arriverà su PC con supporto DLSS? Insider rilancia il rumor

L'aggiornamento next-gen di The Last of Us Parte 2 ha rilanciato il rumor sul possibile arrivo del gioco su PC Windows, cavalcato in queste ore dall'insider CrazyLeaksOnATrain su Twitter.

Rispondendo a una domanda ben precisa, CrazyLeaksOnATrain conferma che "sì, The Last of Us 2 arriverà su PC e supporterà DLSS oltre ad avere le altre cose contenute negli ultimi port", riferendosi con ogni probabilità alle ottimizzazioni specifiche per la piattaforma PC viste anche in Days Gone, come il supporto per i monitor Ultra Wide 21:9.

C'è da dire che per il momento è solamente un rumor e CrazyLeaksOnATrain non è uno nomi più affidabili sulla piazza, non è chiaro se la sua sia effettivamente un anticipazione o solamente una sensazione o una speranza personale.

E' vero che PlayStation Studios ha aggiornato la sua pagina su Steam e attualmente ci sono tantissimi titoli nascosti in catalogo, molti dei quali probabilmente DLC per giochi già noti, non possiamo escludere a priori però che alcuni di questi prodotti siano effettivamente giochi Sony pronti ad arrivare su Personal Computer. Al momento PlayStation Studios e Naughty Dog non hanno annunciato nulla a riguardo, The Last of Us Parte 2 resta quindi esclusiva PlayStation fino all'arrivo di notizie ufficiali in merito.