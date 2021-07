The Last of Us 2: in arrivo un taglio di prezzo permanente? Indizi dal PS Store USA

Sul PlayStation Store americano, il capolavoro di Naughty Dog viene proposto ad un prezzo inferiore, ma senza alcuna indicazione su sconti applicati o promozioni in atto. L'ipotesi del taglio di prezzo permanente di The Last of Us 2 sta già alimentando un acceso dibattito sui social e sui forum più frequentati.

Come segnalato dagli appassionati che stanno affollando di messaggi le bacheche dei portali online e dei social, l'edizione Standard di The Last of Us Parte 2 viene venduta sul PlayStation Store americano a 39,99 dollari. Allo stesso modo, anche la Digital Deluxe è interessata da questo cambio di prezzo inatteso e viene proposta all'utenza PS4 e PS5 statunitense a 49,99 dollari.

A differenza delle altre promozioni in corso, la piattaforma digitale di Sony non riporta alcuna indicazione sulla conclusione dello sconto, da qui la ridda di commenti della community che spera nell'annuncio imminente di un taglio di prezzo "definitivo" per TLOU 2. Nel momento in cui scriviamo, nelle diverse versioni europee del PlayStation Store il prezzo indicato per le edizioni Standard e Digital Deluxe di The Last of Us 2 continua ad essere rispettivamente di 69,99 e 79,99 euro. Anche il PS Store britannico riporta un prezzo in sterline rapportabile a quello italiano e degli altri mercati del Vecchio Continente.

Rimaniamo perciò in attesa di ricevere delle informazioni esaustive da parte di Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment. Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che sulle nostre pagine potete leggere lo speciale sull'update PS5 di The Last of Us 2 e la differenza dei 60fps.