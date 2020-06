The Last of Us 2, aspettando la recensione: ne parlano Fossetti e Fru dei The Jackal

In attesa della pubblicazione delle recensione di The Last of Us Parte 2, il Canale Twitch di Everyeye ha accolto un appuntamento decisamente speciale dedicato al titolo Naughty Dog.

Tra le maglie della piattaforma streaming, il nostro Francesco Fossetti ha infatti avuto modo di dialogare dell'epopea di Ellie e Joel in compagnia di Fru dei The Jackal. L'interessante diretta ha toccato diversi aspetti dell'esclusiva PlayStation 4, spaziando tra analisi del materiale mostrato da Sony e dal team di sviluppo a riflessioni sui grandi temi definiti come centrali per l'opera dal team di Naughty Dog.

Se non avete avuto modo di sintonizzarvi sul Canale Twitch di Everyeye in tempo per l'appuntamento, non temete: come ormai da tradizione, potete recuperarne la replica integrale. Trovate il video direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye on Demand: vi auguriamo dunque una buona visione!



Nel percorso di avvicinamento alla pubblicazione del titolo, attesa lo ricordiamo per il 19 giugno, Il Director Neil Druckmann è tornato a discutere del legame tra violenza e narrazione in The Last of Us Parte 2, evidenziando come i due elementi siano tra loro fortemente interconnessi. In chiusura, vi rammentiamo che la recensione di The Last of Us Parte 2 sarà online da venerdì 12 giugno.