The Last of Us 2: un asteroide potrebbe impedirne l'uscita, Neil Druckmann scherza coi fan

Se avete seguito le ultime notizie saprete bene che un enorme asteroide sta per passare accanto al nostro pianeta e Neil Druckmann, vice presidente di Naughty Dog, approfitta della situazione per prendere in giro tutti gli appassionati di videogiochi in attesa di The Last of Us Parte 2.

Per chi non sapesse di cosa si tratti, parliamo dell'asteroide individuato dalla NASA e soprannominato 52768. Questa enorme roccia che viaggia nello spazio a circa 8,7 chilometri al secondo supera i 4 chilometri di lunghezza e il prossimo 29 aprile 2020 sarà più vicino che mai alla Terra. Sebbene non sembra esserci alcun pericolo per il nostro caro pianeta, pare che l'ipotetico impatto di un simile corpo con la Terra potrebbe porre fine alla nostra specie in un soffio.

Proprio per questo lo sceneggiatore e sviluppatore del team che ha dato vita ad Uncharted e The last of Us ha scherzato su Twitter con i propri fan pubblicando il seguente messaggio con un link ad un articolo d'approfondimento sull'asteroide:

"Tutto ciò è terribile e accadrà poco prima che potremo mettere le mani su The Last of Us Parte II".

Vi ricordiamo infatti che, nonostante la data d'uscita iniziale fosse fissata al 21 febbraio, The Last of Us Parte 2 è stato rinviato al prossimo 29 maggio 2020, giorno in cui farà il proprio debutto in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nel caso in cui foste interessati all'acquisto del gioco, sappiate che gli sviluppatori hanno promesso un restock della Ellie Edition di The Last of Us Parte 2 nelle prossime settimane.

A proposito dell'attesissima esclusiva Sony, sapevate che nel corso di un'intervista Naughty Dog ha dichiarato che The Last of Us Parte 2 ridefinirà i giochi Tripla A?